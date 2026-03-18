Maltempo, le Marche si svegliano sotto la neve: scenario invernale a Sassotetto

Sassotetto, in provincia di Macerata, si è risvegliata stamattina immersa in un autentico scenario invernale. Dalle 2 circa una fitta nevicata accompagnata da raffiche di Bora fino a 50 km/h sta interessando la località, confermando l’arrivo della perturbazione largamente annunciata. Il sistema frontale, sospinto da un nucleo di aria fredda proveniente dai Balcani, sta riportando condizioni gelide su gran parte del Centro/Sud. Nelle Marche, la quota neve si attesta poco sotto i 1000 metri, con venti di burrasca che sferzano il versante adriatico.

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