Maltempo Liguria: a rischio la partita di Serie B tra Sampdoria e Venezia

Questa sera alle 19:30 è in programma la partita tra Sampdoria e Venezia, match valido per la 30esima giornata del campionato di calcio di Serie B. Ma sulla partita incombe la minaccia del maltempo. La Liguria è infatti sotto allerta meteo a causa dell’azione di una perturbazione atlantica che sta già portando forti piogge, temporali e forti venti sulla regione. Nel corso della giornata, è attesa un’intensificazione dei fenomeni, in particolare nelle ore centrali della giornata e in serata sul settore centrale della regione. I fenomeni saranno in progressivo spostamento verso il Levante nel corso della notte. La partita tra i blucerchiati e il Venezia capolista, dunque, è a rischio rinvio.

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