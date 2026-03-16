Maltempo Liguria, collassa parte della strada tra Chiavari e Zoagli

È collassata una parte della strada a Sant’Andrea di Rovereto tra Chiavari e Zoagli, in provincia di Genova. Le forti piogge di sabato 14 e domenica 15 marzo hanno causato il cedimento della strada che raggiunge l’isolato di Case Sparse. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Chiavari e la Polizia locale e questa mattina il sindaco Federico Messuti ha effettuato un sopralluogo. Attualmente il passaggio è solo pedonale e si sta lavorando per rinforzare la stretta via e consentire il ritorno alla normalità.

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