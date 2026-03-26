Maltempo Liguria, vento forte: donna ferita da un ramo caduto a Genova

Una donna di 65 anni è rimasta ferita questa mattina nel quartiere genovese di Carignano, in via Bartolomeo Guidobono, dopo essere stata colpita alla testa da un grosso ramo di pino caduto a causa del forte vento. Secondo le prime informazioni, la donna stava passeggiando con il marito quando il ramo si è staccato improvvisamente, travolgendola. Immediati i soccorsi da parte del 118 e della Croce Bianca: la donna ha riportato un trauma cranico con una ferita lacero-contusa e gonfiore, oltre a un trauma a un ginocchio dovuto alla caduta. Trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche la polizia locale, i tecnici di Aster – l’azienda comunale che si occupa del verde pubblico – e i vigili del fuoco.

A causa del forte Vento di burrasca stamani all’aeroporto di Genova un volo diretto a Parigi è stato dirottato a Torino. L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure ha diramato un avviso meteo per vento forte oggi in Liguria. Sempre a Genova per le forti raffiche di Vento un pezzo di cornicione è caduto in via Oberdan a Nervi, mentre a Sampierdarena la polizia locale ha chiuso via Monti per la caduta di un ponteggio, così come alla Foce via Cecchi lato monte per la caduta di materiale dal tetto di un palazzo. Al momento non si registrano altre persone coinvolte.

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