Maltempo Liguria: frana nel Genovese, strada chiusa

Durante la notte una frana ha interessato via Bartolomeo Parodi, nel Comune di Ceranesi, in provincia di Genova, provocando la chiusura della strada. L’allarme è scattato nelle ore notturne, quando è stato segnalato uno smottamento che ha invaso la carreggiata. Il movimento di terreno ha coinvolto la sede stradale, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile per effettuare i controlli di sicurezza e valutare l’entità del cedimento.

