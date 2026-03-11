Maltempo Liguria, grosso tornado a Zoagli: paura in provincia di Genova | VIDEO

Un grosso tornado si è formato oggi al largo di Zoagli, in provincia di Genova. Il vortice, nato come tromba marina, è riuscito a raggiungere la costa, ma si è dissolto appena ha toccato terra, senza riuscire a causare danni sulla terraferma. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano il vortice di notevoli dimensioni avvicinarsi alla costa in tutta la sua maestosità. Fortunatamente non si registrano danni ma solo tanto stupore davanti alla forza della natura. È un’ulteriore dimostrazione dell’instabilità dell’atmosfera di questi giorni, caratterizzati da forti temporali pomeridiani, dalla Liguria alla Sicilia.

