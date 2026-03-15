Maltempo Liguria, intensa nevicata a Vara Superiore: piogge forti e neve sui rilievi prima del miglioramento | VIDEO

Nel corso della giornata odierna, domenica 15, la perturbazione che ha determinato in queste ore abbondanti precipitazioni, continuerà ad agire sulla Liguria. A seguire, si assisterà ad un rapido miglioramento, con un inizio di nuova settimana stabile e soleggiato grazie al rinforzo di un promontorio anticiclonico sui settori occidentali del Mediterraneo. Nel frattempo non mancheranno ulteriori precipitazioni che potranno assumere carattere di rovescio, in un contesto di terreni già provati da abbondanti piogge. Pertanto, prestare attenzione al rischio di frane, allagamenti e alla rapida risalita di rivi e/o torrenti. Inoltre, sono attese delle nevicate fino a bassa quota (400-600 metri) sui versanti padani occidentali.

Dal pomeriggio-sera, è prevista una rapida attenuazione dei fenomeni, fatta eccezione per locali e residui piovaschi nelle aree interne. Invece, lungo la fascia costiera saranno presenti ampie schiarite, ad iniziare dal levante e in estensione a ponente entro sera.

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