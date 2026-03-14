Maltempo Liguria, nubifragi sul Ponente: Ventimiglia sfiora 85mm di pioggia, fiumi e torrenti sotto osservazione

Come ampiamente previsto, il Ponente ligure è stato ed è interessato da piogge diffuse e intense, soprattutto nelle ultime ore. In alcune località del Savonese gli accumuli hanno superato i 70 millimetri: 65 mm a Loano, 60 mm ad Albenga e fino a 85 mm a Ventimiglia, in provincia di Imperia. La pioggia continua a cadere, ma al momento la situazione dei corsi d’acqua resta fortunatamente sotto controllo. I livelli dei fiumi e dei torrenti del Savonese e del Genovesato stanno lentamente salendo, pur rimanendo ben al di sotto della soglia di attenzione.

Secondo le previsioni, nelle prossime ore il fronte perturbato tenderà a spostarsi verso est. Tuttavia, il suo movimento sarà rallentato dalla presenza di un campo di alta pressione più a est, fattore che renderà il passaggio del fronte piuttosto lento e potrà mantenere condizioni di maltempo ancora per diverse ore.

Nel corso della prossima settimana il tempo diverrà perturbato al Sud e in Sicilia con vortice ciclonico che si andrà a posizionare a sud-est dell’isola. Piogge e rovesci temporaleschi anche sul Nord-Est e sul medio Adriatico, per un fronte freddo in arrivo dall’Europa centrale.

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