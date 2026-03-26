Maltempo Liguria, vento forte a Genova: oltre 15 voli cancellati o dirottati

A causa del forte vento di burrasca, oggi all’aeroporto di Genova sono stati cancellati o dirottati oltre quindici voli. Tra i voli in partenza cancellati due per Roma Fiumicino, uno per Parigi Charles de Gaulle, Monaco, Napoli, Tirana e Amsterdam, dirottato a Torino quello per Parigi Orly. Tra i voli in arrivo cancellati uno per Roma Fiumicino, dirottato a Pisa uno proveniente da Napoli, a Milano Linate uno in arrivo da Roma Fiumicino, a Torino tre voli provenienti da Monaco, Parigi Orly e Amsterdam, a Milano Malpensa uno proveniente da Tirana, a Pisa uno proveniente da Barcellona. Alle 16:07 è ripresa l’operatività dello scalo con la partenza di un volo per Roma Fiumicino.

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