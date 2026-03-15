Maltempo, linea temporalesca sferza la Sicilia: rischio supercelle, poi toccherà alla Calabria | LIVE

Il maltempo punta con decisione il Sud Italia. Una bassa pressione, attualmente in transito sulla Sardegna, si posizionerà domani a Sud della Sicilia bloccandosi sul posto e innescando una forte perturbazione destinata a persistere fino a mercoledì 18. In queste ore, la situazione più critica si registra sulla Sicilia occidentale. Una linea temporalesca sta scorrendo verso Est, portando con sé il concreto rischio di sviluppo di insidiose supercelle. Chi si trova sulla traiettoria di questo fronte deve prestare attenzione a un mix di fenomeni estremi: improvvisi nubifragi, grandinate e violente raffiche di vento.

L’evoluzione è rapida: in giornata il fronte temporalesco continuerà la sua marcia raggiungendo la Calabria, per poi estendersi durante la nottata a tutte le aree ioniche. Il persistente blocco ciclonico porterà piogge localmente molto abbondanti, innescando il rischio di pesanti disagi e situazioni di grave criticità su gran parte delle regioni meridionali.

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