Maltempo, l’inverno non molla: la neve sferza l’Emilia-Romagna, imbiancato il Monte Fumaiolo | FOTO

L’Emilia-Romagna si è svegliata stamane nel pieno di un crudo ritorno invernale. La neve ha imbiancato questa mattina il Monte Fumaiolo, dove a 1400 metri la colonnina di mercurio è scesa fino a -3°C. Il manto bianco ha ricoperto anche Balze di Verghereto, con fiocchi segnalati fin verso gli 800 metri di quota. Il peggioramento, causato da una perturbazione proveniente dai Balcani, ha portato correnti gelide che si sono infiltrate nella Pianura Padana. La costa e i rilievi sono sferzati dalla Bora. Nel corso del pomeriggio, l’instabilità insisterà con precipitazioni diffuse, assumendo carattere di rovescio o temporale nevoso sull’Appennino centro-settentrionale.

Nonostante il brusco calo termico, il fenomeno sarà rapido: domani si prevedono ampi rasserenamenti e temperature massime in rialzo.

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