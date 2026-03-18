Maltempo, l’inverno si riprende la scena: bufere di neve in Abruzzo | FOTO

L’Abruzzo si è risvegliato nel cuore di un inverno tardivo e prepotente. Come ampiamente previsto, una perturbazione, alimentata da un nucleo di aria gelida in arrivo dai Balcani, sta colpendo il medio versante adriatico. In queste ore sono in atto bufere di neve che stanno sferzando i rilievi, accompagnate da venti di Bora e burrasca che rendono la visibilità minima e le temperature percepite polari. Le vette del Gran Sasso e della Majella sono già ammantate di bianco: da Campo Imperatore a Passolanciano e alla Majelletta, le principali stazioni sciistiche registrano accumuli significativi. Il picco del maltempo è atteso tra il pomeriggio e la serata: con l’ulteriore calo termico, la quota neve è destinata a scendere anche al di sotto dei 1000 metri, portando i fiocchi a lambire i centri collinari.

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