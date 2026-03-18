Maltempo, l’inverno torna con furore in Abruzzo: bufera di neve in corso a Campo Imperatore

L’Abruzzo si è svegliato nel cuore di un inverno fuori stagione. Una forte bufera di neve sta investendo in queste ore Campo Imperatore, con raffiche gelide e visibilità ridotta a causa di un nucleo d’aria artica proveniente dai Balcani. Non è solo l’alta quota a soffrire: la dama bianca è tornata a imbiancare l’Appennino fin sotto i 600-800 metri, un crollo termico verticale che ha letteralmente spiazzato la regione. La situazione meteo resterà critica per l’intera giornata. Il versante adriatico è il più colpito, con temporali nevosi e venti settentrionali in netto rinforzo. Nonostante una timida e temporanea tregua attesa per il tardo pomeriggio tra il Pescarese e il Chietino, la perturbazione tornerà a ruggire durante la notte.

Quando finirà? Per rivedere il sole occorrerà attendere il pomeriggio di domani, a partire dal Teramano e dall’Alto Aquilano. Fino ad allora, le temperature resteranno ben al di sotto delle medie del periodo, con mari agitati e allerta vento lungo tutta la costa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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