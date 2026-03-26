Maltempo Lombardia, 271 interventi dei Vigili del Fuoco: Como e Varese le province più colpite

Sono quasi trecento gli interventi per maltempo effettuati dai Vigili del Fuoco in Lombardia in meno di 24 ore. Le province più colpite dall’allerta sono Varese, dove si sono registrati 90 dei 271 interventi, Como (51) e Monza e Brianza (40). A Maccagno, nel Varesotto, il forte vento ha scoperchiato il tetto di un capannone. Quattro gli interventi in corso a Triuggio (MB), tra cui uno in stazione per la caduta di un cavo elettrico. “Complessivamente, dalla mezzanotte di oggi, i Vigili del Fuoco della Lombardia hanno effettuato 485 interventi totali, comprendenti sia le operazioni legate al maltempo sia gli interventi ordinari. Le squadre sono tuttora operative su tutto il territorio regionale per far fronte alle richieste di soccorso e garantire la sicurezza della popolazione“, fa sapere la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco.

Sono 120 gli interventi effettuati da questa mattina dai Vigili del Fuoco a Milano e nell’hinterland, a causa delle forti raffiche di vento. Di questi, 23 sono ancora in corso e 52 da smaltire. Le attività hanno riguardato in particolare la rimozione di alberi abbattuti, che in alcuni casi hanno provocato disagi alla viabilità, nonché la messa in sicurezza di coperture lesionate. Le operazioni di soccorso si protrarranno ancora per alcune ore.

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