Maltempo Lombardia, la neve avvolge il Varesotto: notte di magia e paura sulle strade | FOTO

Una serata e una nottata dominate dalla forza degli elementi. Tra ieri e oggi, sabato 14 e domenica 15 marzo 2026, la Lombardia nordoccidentale è stata teatro di un’intensa perturbazione che ha trasformato il paesaggio, regalando scorci suggestivi da una parte ma portando con sé anche notevoli disagi. La provincia di Varese si è infatti risvegliata divisa a metà, segnata da un fronte freddo che ha mostrato 2 volti ben distinti.

Pioggia a Sud, magia bianca a Nord

L’evoluzione meteorologica ha creato una vera e propria linea di demarcazione sul territorio varesotto. Da un lato, il settore meridionale si è ritrovato sotto un diluvio incessante: le aree del Saronnese e del Tradatese sono state sferzate da piogge battenti per tutta la notte, con accumuli significativi che hanno messo a dura prova il sistema fognario e la viabilità locale.

Dall’altro lato, spostandosi a Nord del capoluogo, le temperature in picchiata hanno trasformato la pioggia in nevicate abbondanti. I fiocchi hanno iniziato a cadere fitti, depositandosi rapidamente e creando quel silenzio ovattato tipico delle grandi bufere invernali. Un paesaggio da cartolina che ha incantato i residenti, pur trasformando in poche ore le strade in insidiose piste scivolose.

L’insidia maltempo: schianto nella notte in Valganna

Dietro il fascino suggestivo della neve, si nasconde sempre il pericolo. Le condizioni meteo proibitive, caratterizzate da scarsa visibilità e asfalto reso viscido dalle precipitazioni nevose, hanno trasformato la viabilità in una corsa a ostacoli.

Il momento più critico si è registrato in Valganna. L’allarme è scattato in piena notte, alle 23:15, lungo la Strada Statale 233, dove due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro nel bel mezzo della perturbazione.

I soccorsi sotto la neve

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente sfidando le intemperie. Sul posto sono giunti in rapida successione i Vigili del Fuoco, il cui intervento si è rivelato fondamentale per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati sul manto stradale tra giaccio e neve. I pompieri hanno lavorato in stretta sinergia con il personale sanitario, intervenuto tempestivamente con le ambulanze per prestare i primi aiuti.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti 6 giovani. Fortunatamente, nonostante la dinamica preoccupante e le difficili condizioni atmosferiche in cui sono avvenute le operazioni di salvataggio, il bilancio non è stato grave: 6 di loro sono stati trasportati in ospedale in codice verde per i necessari accertamenti.

La nottata di Varese si chiude così, lasciando in eredità un paesaggio fiabesco a Nord e la consapevolezza di quanto la prudenza al volante sia vitale quando l’inverno decide di mostrare i muscoli.

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