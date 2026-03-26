Maltempo Lombardia, raffiche fino a 90km/h nel Pavese: alberi caduti e disagi anche nel Varesotto e nel Comasco

Numerosi disagi a Pavia e provincia a causa del vento, come è avvenuto anche nel resto della Lombardia. In mattinata si sono registrate raffiche impetuose, con una punta massima di 90km/h al Passo del Giovà. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in decine di interventi in tutto il territorio provinciale per alberi caduti o pericolanti, tegole che si sono spostate sui tetti e calcinacci staccati dagli edifici. A Pavia si è resa necessaria la chiusura temporanea di una strada. In Lomellina, lungo la provinciale che collega i comuni di Mede e Pieve del Cairo, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza alcuni pali telefonici pericolanti.

Maltempo Lombardia: danni anche a Varese e nel Comasco

Numerosi interventi dei Vigili del Fuoco a causa del vento anche nella provincia di Varese e nell’area dell’alto Lago di Como, dove decine di squadre di soccorso sono intervenute per fronteggiare le emergenze. Gli interventi riguardano principalmente la rimozione di piante abbattute, che in alcuni casi hanno provocato l’interruzione della viabilità, e la messa in sicurezza di coperture lesionate e altri elementi pericolanti. Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato l’allerta arancione fino alle 21 di stasera. Il Comune di Milano ha ritenuto necessaria la chiusura dei parchi.

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