Maltempo Lombardia, scatta l’allerta arancione: oggi raffiche fino 100 km/h

Dalle 6 di questa mattina è scattata l’allerta meteo arancione in Lombardia, che resterà in vigore fino alle 21 di oggi. Il provvedimento è stato emesso dal Centro monitoraggio rischi naturali della Regione a causa del forte vento previsto su tutto il territorio regionale, inclusa Milano. Tra le misure adottate figurano la chiusura dei parchi pubblici e dei cimiteri (ad eccezione delle cerimonie già programmate), oltre all’invito ai cittadini a evitare di sostare sotto alberi o vicino a cantieri e a mettere in sicurezza oggetti come vasi e dehors sui balconi. Nel corso della notte Vigili del fuoco e Polizia locale non hanno segnalato danni rilevanti né feriti. Il vento, già manifestatosi ieri sera per circa mezz’ora e con alcune raffiche anche nelle prime ore di oggi, dovrebbe però aumentare d’intensità nel pomeriggio.

Oggi, riporta il bollettino emesso ieri, “si prevede vento forte o molto forte da Nord in quota su tutta l’area alpina e prealpina, con forti raffiche favoniche a raggiungere tutte le valli esposte e in particolare quelle collocate sui settori alpini e prealpini occidentali; sulla pianura rinforzo della ventilazione da Nord-Nord-Ovest già dalle prime ore sui settori occidentali, parzialmente in giornata anche su quelli orientali. In generale saranno possibili raffiche fino a 60 e 80 km/h su tutti i settori e fino a 100 km/h sui settori alpini e prealpini occidentali. In aggiunta, si indicano possibili massimi fino a 90 km/h sull’area milanese“.

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