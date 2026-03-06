Maltempo Malesia, tempesta di vento e pioggia a Cyberjaya: panico e danni | VIDEO

Un fenomeno meteorologico estremo, caratterizzato da forti tempeste e forti piogge, ha colpito oggi l’area di Cyberjaya, nel distretto di Sepang, in Malesia, e si è diffuso fino a Bangi, causando preoccupazione e paura tra i residenti locali. L’incidente improvviso ha visto forti venti spazzare via diverse strutture leggere e causare danni a proprietà pubbliche e veicoli parcheggiati in aree aperte, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Inoltre, i venti e la pioggia erano così forti da azzerare la visibilità in alcune zone. Dalle immagini che circolano sui social media, sembra proprio di trovarsi nel mezzo di un ciclone.