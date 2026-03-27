Maltempo Marche: alberi e rami caduti sulle strade, oltre 100 interventi

A causa del maltempo, i Vigili del fuoco delle Marche hanno effettuato oltre 100 interventi. Di questi, 52 si sono concentrati nella provincia di Ancona. La maggior parte delle segnalazioni ha riguardato la rimozione di alberi e rami caduti sulle strade. Nel dettaglio, gli interventi sono così distribuiti: 26 a Pesaro Urbino, 52 ad Ancona, 19 a Macerata, 10 a Fermo e 1 ad Ascoli Piceno. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.