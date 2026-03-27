Maltempo Marche: decine di interventi per alberi e rami caduti

Continuano gli interventi dei vigili del fuoco nelle Marche a causa del maltempo. Nelle ultime ore sono state effettuate circa 50 operazioni, per lo più legate alla rimozione di alberi e rami caduti sulle strade. Nel dettaglio, gli interventi si distribuiscono così a livello provinciale: 18 a Pesaro e Urbino, 21 ad Ancona, 5 a Macerata, 3 a Fermo e 4 ad Ascoli Piceno. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.