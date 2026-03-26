Maltempo Marche, neve e vento: 15 interventi dei Vigili del Fuoco

Sono una quindicina gli interventi effettuati finora dai Vigili del Fuoco per la perturbazione che sta interessando le Marche. Nell’entroterra pesarese diverse richieste pervenute per automobili in difficoltà a causa della neve. Nel Fermano, le squadre dei Vigili del Fuoco hanno effettuato alcuni interventi per rami e alberi sulla sede stradale. Al momento non si segnalano criticità particolari.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.