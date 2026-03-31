Maltempo, marzo si congeda col gelo in Sardegna: torna la neve sulle cime del Gennargentu | FOTO

L’inverno torna a farsi sentire nei primi giorni di primavera in Sardegna, riportando la neve sulle cime del Gennargentu dopo un fine settimana segnato da freddo intenso e leggere nevicate oltre i mille metri. Durante la Settimana Santa l’isola registra temperature rigide, con valori sotto lo zero nelle zone montane: questa mattina si sono toccati i -2,1°C a Su Separadorgiu, poco sotto la vetta del Bruncuspina, a 1.440 metri di altitudine. Freddo diffuso anche nel Nuorese e nell’Alta Gallura, dove le temperature oscillano tra -1°C e 0°C. Il peggioramento potrebbe portare nuove precipitazioni nelle prossime ore e accompagnare gran parte della Settimana Santa.

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