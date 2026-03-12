Maltempo Messico, violentissima grandinata seppellisce Tecamaki: strade sommerse dal ghiaccio e cittadini costretti a spalare | FOTO

Un evento meteo tanto drammatico quanto spettacolare ha colpito ieri la località di Tecamaki, in Messico, dove una violentissima grandinata ha ricoperto completamente le strade e i tetti delle abitazioni. In alcune zone lo strato di ghiaccio ha raggiunto decine e decine di centimetri, costringendo gli abitanti a utilizzare le pale per liberare le strade, così come accade solitamente dopo una nevicata. Le foto diffuse sui social network mostrano una vera e propria coltre bianca che ha letteralmente trasformato l’arredo urbano, creando disagi alla circolazione e danni a veicoli e coltivazioni.

La Protezione civile è prontamente intervenuta per ripristinare la viabilità, mentre i meteorologi messicani parlano di evento violento e persistente, alimentato da una enorme cella temporalesca “fiorita” durante le ore pomeridiane.

Fenomeni di questo tipo, pur non rarissimi nelle regioni centrali del Messico durante la stagione pre-monsonica, colpiscono soprattutto per l’entità dell’accumulo al suolo e per l’aspetto spettrale che lasciano dietro di sé, e testimoniano l’imprevedibilità del tempo e la forza dei contrasti termici tipici di questo periodo dell’anno.

La grandine in Messico non è rarissima, specialmente durante la stagione delle piogge e nelle zone elevate come Città del Messico, dove possono verificarsi intense grandinate. Sebbene sia un fenomeno più comune in specifiche aree montuose o durante temporali violenti, anche in passato si sono verificate tempeste eccezionali che hanno ricoperto alcune città con oltre un metro di ghiaccio, come accaduto nel 2014.