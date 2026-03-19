Maltempo Messina, cedimento sulla strada Provinciale n. 6: avviati i provvedimenti di sicurezza e ripristino | FOTO

A causa del cedimento di un tratto del piano viabile sulla Strada Provinciale n. 6, nel territorio del Comune di Motta Camastra, la Città Metropolitana di Messina ha prontamente attivato le misure necessarie, in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale, già nelle prime ore successive al verificarsi della frana. Il personale tecnico dell’ente, sotto la direzione del responsabile della manutenzione strade, Gaetano Maggioloti, e del geologo e Dirigente della III Direzione Viabilità Metropolitana e Protezione Civile, Biagio Privitera, ha immediatamente effettuato i sopralluoghi sul tratto danneggiato. Le valutazioni iniziali hanno confermato un rischio attuale ed elevato, tanto da rendere indispensabile la chiusura immediata della strada al transito veicolare, per salvaguardare l’incolumità pubblica e privata. A tal proposito, è stata emessa l’ordinanza numero 11 del 18 marzo 2026, che ha formalizzato il provvedimento. Nel frattempo, sono stati avviati i primi accertamenti per determinare le risorse necessarie al ripristino della viabilità.

La situazione risulta particolarmente complessa a causa delle caratteristiche orografiche e geomorfologiche dell’area, che limitano le soluzioni tecniche. Inoltre, le strade alternative risultano difficilmente percorribili, impedendo il transito dei mezzi del trasporto pubblico locale e creando difficoltà anche per i veicoli di soccorso di maggiori dimensioni. Palazzo dei Leoni sta operando senza sosta per individuare soluzioni tempestive e durature, con l’obiettivo di ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile e garantire la messa in sicurezza strutturale dell’intero tratto danneggiato. Nei prossimi giorni, sarà inviata una richiesta ufficiale alla Regione Siciliana per la dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale, come previsto dall’art. 3 della L.R. n. 13/2020 e successive modifiche.

Lo stato di emergenza nazionale

Contestualmente, saranno attivate le procedure per richiedere il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, in base al D.Lgs. n. 1/2018 (Codice della Protezione Civile). Il Vicesindaco Metropolitano, Flavio Santoro, sta monitorando con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo un costante raccordo con gli uffici tecnici dell’ente e le istituzioni competenti. In un contesto già segnato dalle difficoltà della rete viaria metropolitana e dalle recenti criticità meteorologiche, la Città Metropolitana di Messina sta garantendo un’azione coordinata e continua, con l’obiettivo primario di assicurare la sicurezza della circolazione e la continuità dei collegamenti per le comunità coinvolte.

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