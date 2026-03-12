Maltempo Messina: il cimitero di Giampilieri-Molino ancora chiuso al pubblico

Il Dipartimento Servizi Ambientali- Servizio Cimiteri comunica che è stata disposta la prosecuzione della chiusura al pubblico del cimitero di Giampilieri – Molino fino alle ore 24:00 del 23 marzo. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Messina, che puntualizza come la decisione si rende necessaria a seguito dei danni provocati dagli eventi meteorologici del 12 e 13 febbraio, che hanno causato la caduta di diversi alberi all’interno dei cimiteri cittadini e, in particolare, nel cimitero di Giampilieri – Molino. Dalle verifiche tecniche effettuate è emerso che le operazioni di rimozione delle alberature cadute e di quelle in condizioni di instabilità, oltre alle prove di stabilità sulle altre specie arboree presenti nell’area, non sono ancora state avviate.

Pertanto, allo stato attuale, non sussistono le condizioni di sicurezza necessarie per consentire la riapertura al pubblico dell’area cimiteriale. La chiusura resterà in vigore fino al completamento degli interventi necessari alla messa in sicurezza del sito, conclude la nota del Comune.

