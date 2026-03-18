Maltempo Messina: imponente frana a Savoca, furgone travolto da fango e detriti | VIDEO

Dal tardo pomeriggio di ieri, squadre dei vigili del fuoco di Messina ed Enna sono impegnate nel Comune di Savoca (ME) per una frana che ha investito una strada a causa delle forti piogge: la massa di fango e detriti ha travolto un furgone che, dai primi accertamenti, risultava vuoto. Per escludere la presenza di possibili persone coinvolte, sono stati attivati il team cinofilo e il nucleo GOS (Gruppo Operativo Speciale), con escavatori per la rimozione dei detriti. L’intervento è ancora in corso.

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