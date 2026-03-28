Maltempo Molise: allagamenti e neve nei paesi del Trigno, Isole Tremiti isolate da due giorni | FOTO

Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco di Termoli e del comando di Campobasso in tutto il territorio negli ultimi giorni a causa del maltempo che ha colpito il Molise, provocando allagamenti di strade, caduta di alberi e grossi rami. A Termoli, i pompieri con più mezzi sono intervenuti sulla SP103, all’altezza dell’incrocio con la SP51, vicino la rotonda in Contrada Sinarca per la carreggiata invasa da 30 centimetri d’acqua. La viabilità è stata interrotta temporaneamente per permettere il deflusso. Nel parco cittadino, un albero è caduto vicino l’ingresso del circolo tennis. Fortunatamente in quel momento non c’era nessuno. Problemi anche a Portocannone sempre per arbusti pericolanti.

Nelle aree interne della Valle del Trigno, come Montefalcone nel Sannio, è tornata anche la neve. Il paese è interessato da freddo intenso e una coltre bianca di almeno 20cm. In nottata, nella zona, il termometro è sceso a -2°C.

Isolate da due giorni le Isole Tremiti a causa dell’ondata di maltempo che ha interessato il litorale molisano. La motonave “Santa Lucia” è ferma in porto da alcuni giorni per le avverse condizioni meteo-marine.

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