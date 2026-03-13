Maltempo Molise, forte temporale e grandine su Campobasso: il ciclone sul Tirreno scatena rovesci intensi e instabilità al Centro-Sud | FOTO e VIDEO

Un ciclone è in azione sul mar Tirreno e nel suo movimento verso le regioni meridionali, interessa principalmente la Sicilia e la Sardegna, con alcuni rovesci o temporali. Inoltre favorisce anche una certa instabilità soprattutto al Centro-Sud dove si è intensificato lo sviluppo di cumulonembi con frequenti temporali e grandinate, in esaurimento nel corso della sera. Nel frattempo, poco fa, un forte temporale si è verificato a Campobasso, dove è caduta grandine di piccole-medie dimensioni.

Nel frattempo si avvicina alla nostra Penisola una nuova perturbazione atlantica che, dalla giornata di sabato 14, favorirà un ennesimo peggioramento del tempo in particolar modo sulle regioni nord-occidentali, Alpi e settori padani a nord del fiume Po.

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