Maltempo Molise, forti piogge e allagamenti a Termoli: salvata una donna bloccata in auto, tante strade chiuse

Una donna è stata salvata dai Carabinieri dopo essere rimasta intrappolata nella propria auto a causa dell’acqua sulla carreggiata nella zona del torrente Sinarca, a Termoli, durante l’ondata di maltempo che sta colpendo il Molise. L’intervento è avvenuto in un’area interessata da forti allagamenti che hanno reso alcune strade impraticabili. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco del comando di Campobasso con il distaccamento di Termoli, impegnati su più fronti tra strade allagate, rimozione di alberi pericolanti, calcinacci e comignoli a rischio.

A causa degli allagamenti, la Provincia di Campobasso ha chiuso diverse strade provinciali, tra cui la SP51, la SP110 e la SP37. Attivato anche l’elicottero del nucleo dei Vigili del Fuoco di Pescara per una ricognizione dall’alto dell’area colpita.

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