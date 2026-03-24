Maltempo Molise, grosso albero cade sulla strada a Baranello: traffico bloccato

Un grosso albero è caduto nel pomeriggio sulla sede stradale in contrada San Nicola, a Baranello, in provincia di Campobasso, a causa del vento, coinvolgendo anche cavi elettrici e una recinzione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Campobasso che hanno provveduto al taglio e alla rimozione della pianta per liberare la carreggiata e ripristinare la viabilità. Nel crollo sono stati interessati anche alcuni cavi elettrici e l’area è stata messa in sicurezza in attesa dell’intervento del personale Enel. Presenti anche i carabinieri per la gestione del traffico. Non si registrano persone coinvolte.

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