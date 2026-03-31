Maltempo, Molise tra freddo, pioggia e neve: Capracotta imbiancata nell’ultimo giorno di marzo

Freddo, pioggia e neve riportano il Molise a un clima pienamente invernale proprio nell’ultimo giorno di marzo, con un’allerta gialla estesa a tutta la regione. Il peggioramento è dovuto all’afflusso di aria fredda lungo l’Appennino, che ha causato un calo delle temperature, precipitazioni diffuse e venti in rinforzo, soprattutto sulle zone costiere. Le nevicate interessano le aree interne e montane, in particolare tra Capracotta e Campitello Matese, dove gli accumuli hanno già superato i 10 cm. A Capracotta la neve cade ininterrottamente dalla notte, mentre fiocchi si registrano anche oltre i 700-800 metri di quota. Il ritorno della neve ha attirato anche alcuni turisti, soprattutto appassionati di sci di fondo e slittino. Sulla fascia costiera, tra Termoli e il basso Molise, prevalgono invece pioggia e forti raffiche di vento, che stanno causando disagi ai collegamenti marittimi. Sono state infatti sospese le corse tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti, come comunicato dalla compagnia Navigazione Libera del Golfo.

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