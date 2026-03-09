Maltempo Molise, violenta grandinata a Montefalcone del Sannio: accumuli di ghiaccio e disagi alla viabilità | VIDEO

Come previsto, sul Mediterraneo occidentale e su parte dell’Italia l’alta pressione risulta indebolita, tanto da favorire l’afflusso di aria più fresca in quota che ha determinato lo sviluppo di brevi rovesci e temporali per lo più nelle aree montuose e collinari durante le ore pomeridiane. Tra i diversi focolai temporaleschi, c’è da registrare la violenta grandinata avvenuta nel tardo pomeriggio a Montefalcone del Sannio, in provincia di Campobasso. Il fenomeno è stato particolarmente intenso da lasciare accumuli di ghiaccio sulle strade.

Anche nel proseguio della settimana potrebbero prevalere condizioni di variabilità, ma sempre con temperature gradevoli in gran parte del Paese. Gli ultimi aggiornamenti evidenziano, però, un possibile ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche intorno al prossimo weekend, determinato dall’arrivo di una perturbazione più organizzata. Staremo a vedere.

Maltempo Molise, violenta grandinata imbianca Montefalcone del Sannio

