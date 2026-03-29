Maltempo, neve e vento da tempesta ad Andorra: fino a 30 cm di neve fresca al Pas de la Casa | VIDEO

È stato un fine settimana pienamente invernale ad Andorra, in particolare nella zona del Pas de la Casa, dove la neve e il vento hanno dato vita a una vera e propria bufera. Secondo il servizio meteorologico andorrano, nella giornata odierna si sono registrate nevicate diffuse a tutte le altitudini, con accumuli che hanno già raggiunto i 40 centimetri di neve fresca in alcune località della parte alta del Paese. A rendere la situazione ancora più intensa è stato il vento, che ha soffiato con forza per tutta la giornata. Le raffiche più violente hanno superato localmente i 90-120 km/h sui rilievi, provocando condizioni di tempesta e visibilità ridotta, con congèrere e accumuli di neve irregolari attorno agli edifici e lungo le strade montane.

Il servizio meteorologico ha emesso un’allerta arancione per il vento, valida fino alla giornata di domani, raccomandando la massima prudenza negli spostamenti. Diverse località di montagna hanno sperimentato disagi alla viabilità a causa della neve che si accumulava rapidamente e del gelo che, con il calare della sera, ha reso il manto stradale molto scivoloso.

Dal punto di vista meteorologico, la situazione trova spiegazione nel flusso di aria fredda e umida proveniente da nord, che investe la catena dei Pirenei. Il versante nord, dove si trova il Pas de la Casa, è particolarmente esposto a questo tipo di correnti: l’effetto orografico amplifica le precipitazioni e fa sì che la neve cada copiosa già dai 1500-1600 metri, fino a creare accumuli importanti alle quote più elevate. Per i turisti e gli appassionati di sport invernali, questo nuovo episodio invernale ha riportato un’autentica atmosfera da piena stagione sciistica, ma le condizioni di vento e visibilità ridotta hanno costretto in molte zone alla chiusura temporanea di impianti e piste.

I meteorologi locali prevedono che il maltempo si attenuerà gradualmente entro la mattinata di domani, con vento in calo e nevicate in esaurimento, ma l’aria fredda resterà presente nei prossimi giorni mantenendo un clima invernale, soprattutto in quota.