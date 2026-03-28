Maltempo, neve nel Messinese: mezzi Anas in azione sulle strade

Negli ultimi giorni, alcune aree della provincia di Messina hanno subito intense nevicate, anche a quote insolitamente basse per il periodo. Per garantire la sicurezza della circolazione e mantenere la piena transitabilità sulle strade statali, l’Anas è intervenuta senza interruzioni, sia di giorno che di notte, lungo le statali 289 “di Sant’Agata Militello”, 116 “Randazzo-Capo d’Orlando” e 185 “di Sella Mandrazzi”. Sono stati impiegati turbine, spazzaneve e squadre di manutenzione dei Centri Neve di Cesarò, Floresta e Novara di Sicilia, impegnati nella rimozione della neve e nella gestione delle condizioni critiche del manto stradale. Grazie a questi interventi, i collegamenti sono rimasti aperti e i disagi per gli utenti sono stati contenuti.

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