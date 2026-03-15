Maltempo, nevicata storica nel Savonese: accumuli eccezionali fino a quasi 40 cm a pochi chilometri dal mare

Una nevicata che entra di diritto tra gli eventi più significativi degli ultimi anni per l’entroterra savonese. Nella giornata del 15 marzo 2026 la neve è tornata protagonista sull’Appennino ligure con accumuli eccezionali non solo in montagna, ma anche a quote relativamente basse e a pochi chilometri dal mare. Il comune di Sassello è stato tra le aree più colpite dall’evento. A circa 380 metri di quota gli accumuli si sono avvicinati ai 10 centimetri, mentre salendo verso Palo, frazione di Sassello intorno ai 600 metri, il manto nevoso ha raggiunto circa 20 centimetri.

Accumuli ancora più importanti si sono registrati nelle zone più elevate: verso Alberola, intorno ai 980 metri, la neve ha sfiorato i 40 centimetri, trasformando completamente il paesaggio.

I dati ufficiali del servizio Meteomont

Dati ufficiali arrivano anche dal servizio Meteomont, che ha rilevato 34 centimetri di neve a 958 metri di quota nel territorio di Sassello e ben 20 centimetri già a 655 metri, valori notevoli considerando la vicinanza alla costa ligure. Nevicate significative anche nel vicino Piemonte: a Ponzone, in località Bric Berton (circa 770 metri), l’accumulo ha raggiunto quasi 20 centimetri.

Un evento storico per quote così basse

Si tratta di un evento storico con accumuli straordinari registrati già a quote molto basse per questa area dell’Appennino ligure, in una delle zone montuose più vicine al mare. Un episodio che resterà nella memoria degli appassionati di meteorologia e degli abitanti dell’entroterra savonese.

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