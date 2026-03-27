Maltempo, notte difficile in Trentino: neve e temperature in picchiata, le raffiche sfiorano 120 km/h

Un’altra notte di vento forte ha segnato il Trentino, con temperature in calo fino a 8°C sotto le medie stagionali in quota. L’arrivo di un fronte freddo ha portato neve su tutti i Passi dolomitici e raffiche di vento che, secondo le rilevazioni di Meteotrentino, hanno raggiunto i 118 km/h sul Careser a 2.600 metri di quota. I vigili del fuoco hanno ricevuto circa 140 richieste, concentrandosi soprattutto nei territori più colpiti dal maltempo. Gli interventi hanno riguardato alberi e pali segnaletici caduti da Levico Terme a Caldonazzo, da Folgaria fino a tutta la Val di Cembra. A Trento, i pompieri hanno effettuato 40 interventi per caduta di intonaci e per la messa in sicurezza di antenne e grondaie pericolanti.

La rete stradale è stata particolarmente colpita: molti interventi hanno comportato la rimozione di piante o materiale roccioso dalla carreggiata. Sulla statale 346 del Passo San Pellegrino è stato istituito un senso unico alternato per la caduta di piante, mentre rallentamenti si segnalano sulla provinciale 133 di Monterovere, a Caldonazzo, e sulla provinciale 71 Fersina-Avisio a Segonzano. A Sant’Orsola, sulla provinciale 8 della Valle dei Mocheni, sono presenti rami sulla carreggiata. Circolazione complicata anche sulla statale 242 della Val Gardena e al Passo Sella, in particolare nei pressi del Passo Gardena, al confine tra Trentino e Alto Adige.

La Protezione Civile del Trentino ricorda che sul territorio provinciale è in vigore l’allerta per vento forte fino alle 24 di oggi, invitando la popolazione alla massima prudenza e al rispetto delle indicazioni stradali.

Rischio gelate

Meteotrentino ha emesso un avviso per possibili gelate in collaborazione con i tecnici della Fondazione Edmund Mach che stanno monitorando le coltivazioni agricole, in particolare i meleti. Il Trentino è attualmente interessato da intense correnti settentrionali, asciutte e fresche, arrivate dopo il passaggio del fronte freddo della scorsa notte. Per tutta la giornata i venti di foehn continueranno a soffiare, ma non si può escludere che in alcune zone possano temporaneamente attenuarsi o cessare, con un conseguente calo delle temperature fino a valori prossimi o poco inferiori allo zero. “Il rischio di gelate sarà maggiore nella notte tra oggi e domani, soprattutto nelle zone pianeggianti dove il vento cesserà – informa la Provincia – In presenza di cieli sereni, infatti, le temperature potrebbero scendere di qualche grado sotto lo zero. Anche nelle notti successive, tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì, nelle zone pianeggianti e poco ventilate non è escluso che le temperature possano scendere ancora su valori prossimi o poco inferiori a 0 gradi“.

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