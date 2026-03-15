Maltempo Piemonte, esondazioni, frane e strade chiuse nell’Alessandrino: corsi d’acqua osservati speciali

Domenica di criticità e disagi in provincia di Alessandria dopo le forti precipitazioni che, dal pomeriggio di ieri fino alla prima mattina di oggi, hanno interessato il territorio. Come fa sapere la Protezione Civile – impegnata nel monitoraggio costante della situazione – sono state segnalate frane e chiusure di strade. Osservati speciali fiumi e torrenti. È esondata la Bormida ad Acqui Terme, in zona Archi, rimanendo nelle aree golenali e nell’alveo. Acqua dall’Erro in località Schiappato di Ponzone, nell’Alto Acquese al confine con il Savonese. A Castelnuovo, nel Tortonese, monitorato lo Scrivia, con portata ingrossata a causa della forte perturbazione in Liguria. Segnalate problematiche sul Rotaldo tra Occimiano e Casale Monferrato, lambendo le strade per alcune cascine.

Ad Alessandria, Protezione Civile al lavoro nel sobborgo di Spinetta Marengo per la parziale esondazione del Rio Lovassina. Distribuiti sacchetti di sabbia a protezione delle abitazioni.

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