Maltempo Piemonte, evacuate 71 persone per rischio valanghe nel Biellese

Nel Biellese, causa le forti nevicate di questi giorni, sono state evacuate ieri sera 71 persone e oltre 30 mezzi sul versante di Valdilana e della Valle Cervo in località Bielmonte, dove il rischio di valanghe era alto. La decisione era stata presa in mattinata in una riunione in Prefettura del Centro Coordinamento Soccorsi, presieduto dal prefetto Elena Scalfaro, con i sindaci dei Comuni di Piatto, Valdilana, Veglio e Tavigliano. Le operazioni di evacuazione hanno preso avvio nel tardo pomeriggio, quando la diminuzione delle temperature ha ridotto il rischio di slavine e di nuovi movimenti valanghivi.

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