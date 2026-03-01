Maltempo Piemonte, impressionante funnel cloud tra Fossano e Savigliano: un vortice sospeso nel cielo | FOTO

Una spettacolare funnel cloud è stata avvistata e fotografata nel pomeriggio tra Fossano e Savigliano. Le immagini, scattate da automobilisti in transito lungo la viabilità extraurbana, mostrano chiaramente un cono di condensazione sviluppatosi sotto una base nuvolosa scura e compatta. Il fenomeno ha attirato l’attenzione per la sua forma ben definita e per il contrasto evidente con il paesaggio agricolo circostante, caratterizzato da campi verdi e visuale aperta. Dalle fotografie si distingue una base nuvolosa bassa e uniforme, tipica di un temporale strutturato. Dal centro della nube si sviluppa un imbuto sottile, verticale e relativamente compatto. Il vortice appare sospeso e non si notano segni di contatto con il suolo: nessuna nube di detriti né sollevamento di polvere, elementi che avrebbero indicato la presenza di una tromba d’aria.

Sul fondo si intravedono precipitazioni diffuse, segno che la cella temporalesca era attiva e probabilmente accompagnata da rovesci intensi. La presenza di wind shear – ovvero variazioni di intensità e direzione del vento con la quota – può aver favorito la rotazione che ha generato il fenomeno. Al momento non risultano danni.

Cos’è una funnel cloud e quando diventa tromba d’aria

Una funnel cloud, o nube a imbuto, è un vortice d’aria in rotazione che si estende dalla base di un cumulonembo verso il basso, assumendo una forma conica ben riconoscibile. La differenza rispetto a un tornado (o tromba d’aria) è sostanziale: finché il vortice non tocca il suolo, resta classificato come funnel cloud. Se invece raggiunge il terreno e solleva detriti, viene considerato a tutti gli effetti un tornado.

Nelle pianure del Piemonte, specialmente nei periodi di forte instabilità atmosferica, non è raro osservare fenomeni di questo tipo, anche se solo in una parte dei casi evolvono in eventi più intensi.

Fenomeno suggestivo ma sotto controllo

L’episodio tra Fossano e Savigliano rientra tra i fenomeni meteorologici spettacolari ma non eccezionali per il territorio. La conformazione pianeggiante della zona rende particolarmente visibili queste strutture, che in altri contesti potrebbero passare inosservate.

Resta comunque fondamentale prestare attenzione durante il transito in presenza di temporali organizzati, evitando soste in aree esposte e monitorando eventuali aggiornamenti meteo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.