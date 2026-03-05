Maltempo Piemonte, sabbia sahariana raggiunge le Alpi occidentali: cielo lattiginoso e aria carica di polveri

Da qualche giorno anche il Piemonte è interessato da un fenomeno di trasporto di polvere e di sabbia dal Sahara, visibile nelle immagini satellitari. Il fenomeno interessa in particolar modo le aree alpine, ed è stato registrato sia dagli strumenti di misura che di previsione della qualità dell’aria di Arpa Piemonte. Se diamo uno sguardo più da “vicino”, possiamo notare sul Colle Bercia come sia ben evidente in quota la presenza di pulviscolo sahariano. Colle Bercia si trova in Alta Val di Susa, sopra Cesana Torinese, vicino al confine con la Francia. È situato all’interno dell’area dei Monti della Luna, a un’altitudine di circa 2200-2300 metri. Successivamente, l’alta pressione rimarrà ben salda su buona parte dell’Europa centrale e meridionale anche nei primi giorni della prossima settimana, inglobando anche l’Italia.

Tuttavia, sul suo bordo occidentale, ci sarebbe da tener d’occhio un vortice ciclonico di origine atlantica che potrà avere ripercussioni anche su alcune delle nostre regioni, nonostante l’ingombrante presenza anticiclonica.

