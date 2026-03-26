Maltempo Piemonte: vento forte nell’Alessandrino, oltre 60 km/h a Capanne di Cosola

Dalla tarda serata di ieri e per tutta la giornata odierna si registra un sensibile rinforzo dei venti in provincia di Alessandria, come previsto dall’Arpa e segnalato dalla Protezione civile. Sono attese raffiche forti o burrascose nelle zone di alta quota, con possibili intensità elevate anche in pianura. Un’attenuazione è prevista a partire da domani, a cominciare da Ovest. Nel frattempo, le centraline dell’Agenzia Regionale hanno rilevato nella notte picchi di 66,6 km/h a Capanne di Cosola (Alta Val Borbera) e di 58 km/h a Bric Berton di Ponzone (Alto Acquese). Nel Casalese, a Serralunga di Crea, si sono registrati 43,2 km/h – con valori ancora attorno ai 40,3 km/h dopo le 8 di questa mattina – mentre nel centro di Casale si sono toccati i 41 km/h.

Proprio nel Casalese, e in particolare nel comune di Odalengo Piccolo, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in mattinata per rimuovere un ramo spezzato caduto sui cavi della linea elettrica. Nella notte si sono segnalati anche alberi pericolanti a Spigno Monferrato, nell’Acquese, e lungo la provinciale 30 della Valle Bormida, al confine con la Liguria, regione che in questi giorni è interessata da un’allerta elevata per vento e calo delle temperature.

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