Maltempo Puglia, forte temporale e grandine nel foggiano: Cerignola imbiancata mentre nuove perturbazioni minacciano il Sud

Ci si attendeva una fase caratterizzata dalla sostanziale assenza di anticicloni sull’Italia e così è stato. Il nostro Paese resta esposto a frequenti passaggi perturbati e a condizioni di instabilità. Le alte pressioni tendono ad estendersi e rinforzarsi sulla parte centro-settentrionale e orientale dell’Europa dando origine a una situazione di blocco della circolazione atmosferica, accompagnata sulle nostre regioni anche da correnti orientali un po’ più fredde. Non a caso, proprio durante le ore pomeridiane, nuvolosità in aumento sulle regioni centro-meridionali con frequenti piogge o rovescio a carattere temporalesco ha interessato la Puglia dove nel foggiano, in particolar modo a Cerignola, si è verificata una violenta grandinata.

Nel corso della prossima settimana il tempo diverrà perturbato al Sud e in Sicilia con vortice ciclonico che si andrà a posizionare a sud-est dell’isola. Piogge e rovesci temporaleschi anche sul Nord-Est e sul medio Adriatico, per un fronte freddo in arrivo dall’Europa centrale.

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