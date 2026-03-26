Maltempo Puglia, forte vento nel Foggiano: alberi e cartelloni caduti

Da questa mattina, le squadre dei Vigili del Fuoco di Foggia, Lucera, Deliceto e Cerignola sono impegnate in tutto il territorio della provincia di Foggia per la messa in sicurezza di alberi pericolanti e cartelloni pubblicitari a causa del forte vento che sta interessando tutta la Capitanata. Gli interventi maggiori si stanno concentrando sulla città capoluogo. A Foggia, lungo viale Europa, un albero si è spezzato improvvisamente, cadendo al suolo senza fortunatamente coinvolgere veicoli o passanti. Episodio analogo anche a Faeto, sui Monti Dauni, dove in via Regina Margherita il vento ha abbattuto parte di un albero di circa cinquant’anni, situato davanti all’unica edicola del paese. Anche in questo caso non si registrano feriti né danni materiali.

Nel corso delle prossime ore, l’ondata di maltempo dovrebbe portare anche a nevicate al di sopra dei 400-600 metri sui settori interni della Puglia settentrionale, con apporti al suolo generalmente moderati, fino a localmente abbondanti a quote più alte; nevicate previste anche al di sopra degli 800-1000 metri sui restanti rilievi meridionali, con apporti al suolo generalmente deboli.

La Protezione Civile invita la cittadinanza a seguire i canali ufficiali, le allerte locali, limitando l’uso dell’auto, specialmente in zone sottoposte ad allerta. Evitare la sosta sotto alberi isolati, impalcature o cartelloni pubblicitari. La situazione resta sotto monitoraggio mentre le squadre di emergenza proseguono gli interventi sul territorio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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