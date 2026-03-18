Maltempo Puglia, irruzione artica scatena rovesci, grandine e graupel sulla Murgia: temperature crollano sotto la media | VIDEO

Una massa d’aria fredda di origine artica ha raggiunto il cuore del Mediterraneo, portando un netto peggioramento del tempo anche sulla Puglia. La cosiddetta goccia fredda, isolatasi nei pressi del Sud Italia, sta determinando in queste ore condizioni di marcata instabilità, con piogge diffuse, rovesci e persino grandine o graupel su alcune zone dell’entroterra pugliese. Nelle ultime ore si sono registrati fenomeni intensi sul settore murgiano, come nel caso di Minervino Murge (BAT), dove brevi ma violenti acquazzoni si sono accompagnati a graupel e raffiche di vento. Le temperature sono diminuite sensibilmente restando inferiori alle medie del periodo, con valori tardo-invernali soprattutto nelle ore serali.

Per la giornata di domani si prevede ancora tempo instabile: non mancheranno nuove precipitazioni sparse e qualche temporale, alternati a brevi schiarite. Solo nel fine settimana è atteso un graduale miglioramento, con un ritorno del sole e un aumento delle temperature.

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