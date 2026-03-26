Maltempo: recuperati gli scialpinisti bloccati in Valle d’Aosta

Gli scialpinisti tedeschi rimasti bloccati da ieri pomeriggio nel vallone di Levionaz, lungo la traversata dal rifugio Sella di Cogne al rifugio Chabod di Valsavarenche, a quota 2.280 metri, sono stati recuperati con un elicottero e trasferiti ad Aosta. Il medico dell’equipaggio di elisoccorso ha riscontrato condizioni generali buone, nonostante la notte difficile trascorsa con forte vento e temperature sotto lo zero. Sono stati comunque portati in pronto soccorso per un principio di ipotermia e per ricevere eventuali cure. L’operazione di soccorso è stata condotta in collaborazione tra il Soccorso Alpino valdostano e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.