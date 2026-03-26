Maltempo: recuperati gli scialpinisti bloccati in Valle d’Aosta

Notte difficile per gli scialpinisti tedeschi, trascorsa con forte vento e temperature sotto lo zero

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Gli scialpinisti tedeschi rimasti bloccati da ieri pomeriggio nel vallone di Levionaz, lungo la traversata dal rifugio Sella di Cogne al rifugio Chabod di Valsavarenche, a quota 2.280 metri, sono stati recuperati con un elicottero e trasferiti ad Aosta. Il medico dell’equipaggio di elisoccorso ha riscontrato condizioni generali buone, nonostante la notte difficile trascorsa con forte vento e temperature sotto lo zero. Sono stati comunque portati in pronto soccorso per un principio di ipotermia e per ricevere eventuali cure. L’operazione di soccorso è stata condotta in collaborazione tra il Soccorso Alpino valdostano e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

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