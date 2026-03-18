Maltempo Reggio Calabria: auto si ribalta nel torrente, salvate 2 persone intrappolate

A Reggio Calabria, in località Cataforio, un intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato conseguenze gravi dopo che un’auto, nel tentativo di attraversare un torrente, ingrossato a causa delle piogge incessanti degli ultimi giorni, è uscita di strada ribaltandosi e finendo parzialmente sommersa con 2 persone a bordo. L’allarme lanciato dai presenti ha permesso ai militari della locale Stazione di arrivare in pochi minuti, trovando i passeggeri intrappolati all’interno del veicolo. La situazione era critica: l’auto capovolta al centro del corso d’acqua e le persone incapaci di mettersi in salvo autonomamente. Grazie alla prontezza dei carabinieri e all’utilizzo di un mezzo pesante presente in zona, è stato possibile raggiungere l’auto in mezzo alle acque. Con mezzi improvvisati, sangue freddo e l’ausilio di una corda, i militari hanno estratto i due occupanti uno alla volta, salvandoli.

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