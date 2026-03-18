Maltempo Reggio Calabria: frana si abbatte su casa e auto a Stilo | FOTO

Una frana ha colpito un’abitazione a Stilo, nel territorio del Reggino, travolgendo alcune auto parcheggiate e interessando direttamente la casa. Il distacco del materiale è avvenuto da un costone situato sotto il convento locale. Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti: la donna che vive nell’abitazione non avrebbe riportato conseguenze. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, con l’ausilio di mezzi meccanici, stanno rimuovendo i detriti per accertare con certezza l’eventuale presenza di persone coinvolte. Tra le possibili cause dello smottamento si ipotizzano le forti piogge degli ultimi giorni, anche se saranno necessari ulteriori accertamenti.

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