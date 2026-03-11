Maltempo, rientrano a casa i 52 sfollati della frana a Genova

Potranno fare rientro nelle proprie abitazioni già da questa notte tutti i 52 inquilini del palazzo di via Napoli 72, a Genova, interessato dall’evento franoso dello scorso 19 febbraio. Una decisione possibile a seguito dell’entrata in vigore dell’ordinanza comunale che prende atto della verifica e sussistenza delle condizioni di sicurezza, attestata da tecnici abilitati, per quanto riguarda la quasi totalità dell’immobile e delle relative pertinenze. L’assessore alla Protezione Civile, Massimo Ferrante, ha spiegato che “a seguito della frana sono state eseguite indagini visive della zona interessata dall’evento, che hanno permesso di constatare l’integrità delle strutture portanti dell’edificio e delle fondazioni a vista. Inoltre, per monitorare l’evoluzione della situazione – ha aggiunto – è stato installato un sistema di monitoraggio, costituito da 8 inclinometri con acquisizione automatica dei dati, posizionati sia sul fabbricato oggetto di sgombero che sui muri di sostegno della strada privata di accesso ai civici 70 e 66A, coprendo sostanzialmente l’intero fronte prospiciente l’ex caserma Gavoglio del condominio strada”.

Le misurazioni “hanno evidenziato l’assenza di movimenti significativi del fabbricato e dei muri di sostegno della strada, confermando l’indipendenza delle strutture portanti dell’edificio da quelle di sostegno dei terrapieni circostanti – ha aggiunto Ferrante – Ringrazio gli uffici comunali e i tecnici incaricati per il prezioso lavoro svolto in queste settimane, al servizio degli abitanti del palazzo di via Napoli che, nella maggior parte dei casi, potranno rientrare nelle proprie case già da questa notte“.

Riaperto anche il parco della ex Gavoglio, da domani mattina, a esclusione della zona interdetta, sottostante il fabbricato. Restano interdette alcune pertinenze esterne e box del fabbricato.

“Possiamo accogliere con sollievo un esito positivo frutto del lavoro svolto dai tecnici incaricati, dagli uffici comunali e dalla Protezione Civile – ha detto il sindaco Silvia Salis – A tutti loro va il nostro ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati. Continueremo a monitorare con la massima attenzione la situazione, perché accanto al ritorno alla normalità resta il dovere di seguire con serietà ogni aspetto ancora aperto e di garantire piena tutela ai residenti”.