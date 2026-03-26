Maltempo: rischio gelate nei campi e grandine sulle primizie

Il ritorno del freddo e del maltempo minaccia le produzioni primaverili, a partire delle primizie come gli asparagi, mentre il gelo rischia di bruciare fiori e gemme di piante e alberi, con pesanti effetti sui prossimi raccolti. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sulla base di un primo monitoraggio effettuato nelle campagne. La situazione peggiore si registra in Puglia dove la grandine ha colpito il Salento e la provincia di Foggia, con perdite fino al 40% per gli asparagi in Capitanata. Ingenti i danni alle aziende agricole. Colpiti anche gli uliveti e gli ortaggi invernali ancora in campo, come i broccoli.

In Toscana nella fruit valley della Valdichiana, dove è concentrata gran parte della produzione mele, pesche, pere, sono entrati in funzione a pieno regime durante la notte gli impianti anti gelo ed anti-brina per proteggere le fragili fioriture delle piante. Nel Ferrarese, in Emilia Romagna si segnalano possibili danni alle barbabietole da zucchero, seminate da pochi giorni. Ad aggravare la situazione per le imprese agricole – rileva Coldiretti – è anche l’impennata dei costi, soprattutto per le serre e per gli stessi impianti di protezione delle colture, alimentata dai rincari del gasolio legati alla guerra in Iran. Ma le anomalie climatiche rischiano di sconvolgere anche la programmazione delle aziende e i calendari di maturazione – conclude Coldiretti – creando cali e successivi aumenti anomali dell’offerta dei prodotti

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