Maltempo, risveglio invernale in Puglia: grandinata imbianca il Gargano

Un risveglio dal sapore invernale quello di oggi sul Gargano, dove una grandinata ha colto di sorpresa gli automobilisti in transito lungo la strada tra San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis. In pochi minuti, il manto stradale si è trasformato in una distesa bianca, tanto da sembrare innevato. Nonostante l’intensità del fenomeno, non si registrano danni né disagi alla circolazione, come confermato dal sindaco di San Nicandro, Matteo Vocale. Le temperature restano rigide in tutta la provincia di Foggia, in linea con un contesto meteorologico ancora instabile.

Nuovo peggioramento all’orizzonte

L’episodio si inserisce nel quadro della perturbazione che nei giorni scorsi ha interessato gran parte del Centro/Sud. Nella giornata di oggi il fronte freddo tende ad allontanarsi verso il Mediterraneo, determinando una parziale attenuazione dell’instabilità. I fenomeni residui si concentreranno soprattutto all’estremo Sud. Una breve pausa è attesa per domani, mercoledì 25, quando un temporaneo aumento della pressione atmosferica porterà condizioni più stabili e un clima leggermente più mite. Tuttavia, si tratterà di una tregua di breve durata: già dal pomeriggio-sera, le regioni del Nord vedranno un brusco peggioramento a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione, associata a un intenso flusso di aria fredda proveniente dal Nord Europa. Tra giovedì 26 e venerdì 27 è previsto un deciso cambio della circolazione atmosferica, con un vero e proprio colpo di coda dell’inverno: le temperature subiranno un brusco calo, anche di 10 gradi rispetto ai valori di metà settimana. Sono attese piogge diffuse e temporali, ma soprattutto il ritorno della neve a quote collinari. Le prime nevicate interesseranno il Nord, per poi estendersi anche al Centro/Sud. Non meno rilevante sarà il rinforzo dei venti, con raffiche localmente tempestose e mari molto mossi o agitati.

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